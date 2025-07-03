Януковича не существует, а к Зеленскому есть вопросы: Притула высказался обо всех президентах Украины

Волонтер выделил недостатки каждого украинского главы государства

Известный волонтер и бывший телеведущий Сергей Притула недавно предложил забирать украинские паспорта у коллаборантов. Теперь он поделился своим рейтингом президентов Украины.

В интервью ведущему Славе Демину Притула высказался о деятельности украинских президентов. В частности, худшим главой государства за всю историю он считает беглеца Виктора Януковича, отметив, что лучше его вообще не вспоминать. Также Сергей отметил, что последние места, по его мнению, разделяют Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Петр Порошенко.

Что Притула сказал о Кравчуке

Притула сказал, что первый президент Украины Леонид Кравчук продолжал развивать советскую модель управления страной. Поэтому Украина не продвинулась, как Польша или страны Балтии, по мнению Притулы. Также волонтер считает, что можно было не отдавать сразу ядерное оружие, как это сделал Кравчук.

Леонид Кравчук, фото Getty Images

"Он был продолжением советской системы политического управления страны, не способствовал сразу стартовым критическим реформам. Мы не пошли по пути Балтии, мы не пошли по пути Польши. Мы дальше купались в той системе координат, которая осталась в наследство от Союза. Я понимаю, что нам бы не позволили держать ядерное оружие, так как мы на это надеялись, но растягивание процесса ее передачи лет на 20-25 для того, чтобы гаранты безопасности доказали, что они гаранты безопасности, это можно, то есть очень много разных вещей. Разделение Черноморского флота позже и так далее", — поделился Сергей.

Что Притула сказал о Кучме

А вот второго президента Украины Леонида Кучму, Притула назвал "отцом олигархической системы". Он отметил, что некоторые ностальгии вспоминают времена, когда политик был у власти из-за определенного улучшения экономики. В то же время волонтер считает, что Кучма не начинал реформы, которые действительно улучшили бы жизнь страны. Также он вспомнил, что дело об убийстве Гонгадзе, с которым ассоциируется период правления Кучмы, задело лишь определенную часть общества.

Леонид Кучма, фото Getty Images

"Отец олигархической системы внутри страны. У многих людей в Украине есть о нем очень положительное впечатление, потому что он ассоциируется у них с определенной стабильностью. На момент его прихода к власти мы уже преодолели гиперинфляцию, которая была там 92-93-й год, а у нас не было каких-то существенных кризисов кроме 98-го года, а проблема только 98-го года. А проблема Гонгадзе не затронула всю страну, а только определённый слой пассионариев. Вместо того чтобы внедрять какие-то реформы, вместо того чтобы вместо вот этой многовекторности, вести общество к сытой, богатой Европе, он выбирал немного другие пути. И я не считаю, что это было какое-то золотое время Украины, несмотря на всю стабильность", — рассказал Сергей.

Что Притула сказал о Порошенко

По поводу пятого президента Украины Петра Порошенко, Притула считает, что есть вопросы к модернизации армии. В частности, его интересует, почему терроборона не появилась в Украине раньше, чем за месяц до полномасштабного вторжения россиян.

Петр Порошенко, фото Getty Images

"Несмотря на весь бекграунд Петра Алексеевича, который создан для его сторонников о том, как при нем развилась украинская армия, но откровенно вопросы есть о модернизации украинской армии, о выпуске там ракетной программы, условно говоря. Где оно это все — самый большой вопрос, который у меня. Почему силы территориальной обороны появились в Украине не в Украине? 15-м, 16-м, 17-м году?", — сказал Сергей.

Что Притула сказал о Ющенко

По мнению Притулы, у третьего президента Украины Виктора Ющенко было большое доверие от общества. При этом он, как отметил волонтер, не выполнил обещание по поводу наказания преступников. Также он вспомнил, как сам участвовал в Оранжевой революции, целью которой было провести честные выборы президента.

"Виктор Ющенко, имея такой вотум доверия на фоне оранжевой революции, он не выполнил главного обещания — бандитам тюрьмы. Я был тем человеком, который в 23 года месил где-то там на углу Банковой-Лютеранской снег во время Оранжевой революции. У меня был запрос на справедливость. Мне не понравилось, что меня хотят нагнуть, украсть мой голос, привести зека к власти. А я надеялся, что обещание бандитам тюрьмы будет выполнено и все это кодло, которое было перед этим у власти, тупо сядет", — отметил Сергей.

Виктор Ющенко, фото Getty Images

Однако Притула подчеркнул, что Ющенко поднимал вопросы национального сознания и исторического наследия. Также он нашел понимание с польскими властями относительно Волынской трагедии.

"К его чести, поднял на щит вопрос украинской идентичности, вопрос исторической справедливости. Он тогда с польскими властями нашел понимание. И я хочу там напомнить, что президент Украины и тогдашний президент Польши поочередно посетили оба Польшу и Украину, где просили прощения, прощая. То есть, у нас действительно вопрос Волынской трагедии был решен еще тогда при Ющенко", — подчеркнул Сергей.

Что Притула сказал о Зеленском

Волонтер считает, что пока продолжается полномасштабная война, не правильно оценивать деятельность действующего президента. А все потому, что этим может воспользоваться враг. Притула отметил, что ему не нравится кадровая политика Зеленского.

Владимир Зеленский, фото Getty Images

"Вопрос целесообразности, насколько это там на что влияет, принесет ли это пользу государству и войску, если мы там будем где-то критиковать, то я за я за справедливую критику. Мне, например, не нравится кадровая политика Владимира Александровича по многим направлениям. Но это вопрос внутриукраинский. Я не считаю нормальным, когда во время войны, когда мы нуждаемся в тотальном единстве, есть люди, которые критикуют власть не потому, что есть за что, а потому, что такая поставленная задача", — добавил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменился Сергей Притула за время полномасштабной войны. Он окончательно сосредоточился на волонтерстве.