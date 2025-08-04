Shahed с новой боевой частью: что будет, если попадет в многоэтажку

Новые модификации Shahed имеют усиленную боевую часть

Дроны-камикадзе "Шахед" с усиленной боевой частью появятся уже скоро. Боевая часть может быть у них разного типа. Дрон с таким количеством взрывчатки способен разрушить многоэтажку.

Об этом командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский рассказал в эфире "Ранок.LIVE". Ранее о подобной модификации дронов предупреждали в Главном управлении разведки.

Ярославский также отметил, что при попадании такого дрона в многоэтажку он может разрушить ее до пятого этажа. Речь идет о доме на девять этажей, то есть верхние четыре дрона превратит в руины.

Характеристики Shahed

Это большой ударный дрон, сначала иранского производства, который сейчас производится в России и модернизируется там под названием Герань. Размах крыла такого дрона около 2,5 метра (Shahed 131 чуть меньше – 2,2 метра). Боевая часть – до 50 кг (Shahed 131 – до 15 кг), может быть обломочная, термобарическая и т.д. Он может пролететь около 2000 километров с точки запуска (Shahed 131 – около 900 км), ориентируясь по GPS и инерционной системе. Скорость такого дрона-камикадзе 150-180 км/час. Реактивный дрон (Shahed 238) может развивать почти втрое большую скорость.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что впервые реактивный шахед над территорией Украины был сбит более года назад. В настоящее время россияне используют их для ударов по гражданскому населению Украины.