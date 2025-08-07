Отдохнуть от дождей с грозами не получится: когда осадки накроют Украину с новой силой

Этим регионам не повезет

Дожди и грозы снова вернутся в Украину через несколько дней. Пока же на территории страны будет жарко и сухо.

Синоптики Ventusky прогнозируют, что грозы накроют западные регионы уже 11 августа. То же касается и осадков.

Грозовая активность охватит западные регионы

Синоптические карты показывают формирование мощной грозовой системы, которая уже начала свое движение по территории страны. Наиболее интенсивная грозовая активность ожидается в западных областях Украины, где метеорологические радары фиксируют ярко-желтые и оранжевые зоны осадков.

Особо активные грозовые процессы прогнозируются в районах Львова, Тернополя, Черновцов и Винницы. Жителям этих регионов следует быть готовыми к возможным ливням, шквалистому ветру и интенсивным разрядам молнии.

В понедельник, 11 августа, метеорологи прогнозируют распространение дождевой активности на большей части территории Украины. Осадки охватят не только западные регионы, но постепенно распространятся на центральные области.

Интенсивные дожди ожидаются в Житомирской, Винницкой и частично в Киевской областях. В то же время восточные и южные регионы страны пока будут оставаться под влиянием более сухой и жаркой погоды.

Температурные показатели по прогнозу Укргидрометцентра

Согласно официальному прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, 11 августа возможны дожди в западной части страны. Температурный режим в ближайшие дни будет характеризоваться следующими показателями:

Западные области:

Ночные температуры будут колебаться от +14°C до +17°C.

Дневные показатели составят от +31°C до +36°C.

Центральные регионы:

Ночью +15°C до +18°C.

Днем +30°C до +34°C.

Восточные и южные области:

Ночью +16°C до +19°C.

Днем +27°C до +32°C.

Погода в Украине 11 августа

