Не давайте детям и не ешьте сами. Какие помидоры лучше обходить десятой дорогой

Это нужно знать, чтобы праздник вкуса не обернулся неприятностями

Помидоры сейчас продаются на каждом шагу, наконец-то настало это долгожданное время. Различных сортов и вкусов, они радуют разнообразием, однако не стоит забывать об осторожности, ведь в некоторых случаях томаты могут причинить вред.

С осторожностью нужно употреблять недозрелые помидоры. Также риски несут наоборот, перезрелые и треснувшие помидоры.

Почему зеленые помидоры могут навредить

Дело в том, что зеленые помидоры содержат природный токсин соланин — алкалоид, разрабатываемый растением для защиты от вредителей. Концентрация этого токсина в недозрелых плодах может достигать 32 мг на 100 г продукта, что значительно превышает безопасную норму.

Есть много рецептов с ними, каждый сам решает, есть или нет

Большие дозы соланина могут вызвать отравление, которое может сопровождаться следующими симптомами: тошнота, рвота, диарея, головная боль, головокружение и судороги. Особенно опасны зеленые томаты для детей и людей с чувствительной пищеварительной системой. Термическая обработка частично обезвреживает соланин, но не гарантирует полную безопасность.

Треснувшие помидоры — рай для патогенных бактерий

В помидорах, кожура которых треснула, создается идеальная среда для размножения патогенных бактерий, таких как сальмонелла, кишечная палочка и листерия. Через поврежденную кожицу микроорганизмы могут проникать внутрь плода, где быстро размножаются в сладкой мякоти.

Треснувшие помидоры попадаются нередко

Особенно это опасно в жару. Даже непродолжительное хранение треснувших помидоров при комнатной температуре увеличивает риск размножения бактерий в десятки раз. Хуже всего, что токсины могут остаться в томатах даже после термической обработки.

