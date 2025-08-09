"Резко поворачивать нельзя". В Полтаве заметили супертранспорт (видео)

На европейских дорогах такой транспорт не является редкостью

Необычный транспорт был замечен в Полтаве. Кто-то ехал на трехколесном электротранспорте с небольшой кабиной, скорее всего, это электроскутер.

Видео, как мужчина двигался по проезжей части на этом транспорте, опубликовал Telegram-канал "Труха Полтава". В сети пишут, что часто видят на дорогах такие электроскутеры.

Визуально он похож на тук-тук (или авторикшу) — трехколесное транспортное средство с мотором, которое часто используется как такси или для перевозки пассажиров в странах Юго-Восточной Азии. Обычно у них открытая кабина, как и у электроскутера, который заметили в Полтаве.

Сколько он стоит в Украине

Такие модели часто продают как "электрические кабины-скутеры" или "микроэлектромобили". Они имеют компактные размеры и электродвигатели. Скорость такого транспорта невелика – 25–45 км/ч. В Украине такие стоят около 50 тысяч гривен.

Как отреагировали в сети

В сети шутят, что резко поворачивать на таком транспорте нельзя. Пишут, что его часто видят в Полтаве и в других городах. Один из комментаторов добавил, что на таких в Европе ездят пенсионеры и люди с инвалидностью – это у них обычное средство передвижения.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Украине продают миниэлектроавто за немалые деньги. "С карусели выпал", — смеются украинцы.