"Резко поворачивать нельзя". В Полтаве заметили супертранспорт (видео)

Елена Руденко
Экзотический участник дорожного движения привлек внимание
Экзотический участник дорожного движения привлек внимание. Фото Коллаж "Телеграф"

На европейских дорогах такой транспорт не является редкостью

Необычный транспорт был замечен в Полтаве. Кто-то ехал на трехколесном электротранспорте с небольшой кабиной, скорее всего, это электроскутер.

Видео, как мужчина двигался по проезжей части на этом транспорте, опубликовал Telegram-канал "Труха Полтава". В сети пишут, что часто видят на дорогах такие электроскутеры.

Визуально он похож на тук-тук (или авторикшу) — трехколесное транспортное средство с мотором, которое часто используется как такси или для перевозки пассажиров в странах Юго-Восточной Азии. Обычно у них открытая кабина, как и у электроскутера, который заметили в Полтаве.

Сколько он стоит в Украине

Такие модели часто продают как "электрические кабины-скутеры" или "микроэлектромобили". Они имеют компактные размеры и электродвигатели. Скорость такого транспорта невелика – 25–45 км/ч. В Украине такие стоят около 50 тысяч гривен.

Как отреагировали в сети

В сети шутят, что резко поворачивать на таком транспорте нельзя. Пишут, что его часто видят в Полтаве и в других городах. Один из комментаторов добавил, что на таких в Европе ездят пенсионеры и люди с инвалидностью – это у них обычное средство передвижения.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Украине продают миниэлектроавто за немалые деньги. "С карусели выпал", — смеются украинцы.

