От красоты захватывает дух. Где расположен самый живописный пляж Одесщины с приятным бонусом

Здесь есть старинный маяк

В Украине немало интересных туристических и уникальных мест, которые захватывают своей красотой. К примеру, побережье села Санжийка в Одесской области.

"Телеграф" расскажет, почему стоит посетить это место и что в нем особенного. Заметим, что Санжийку называют самым живописным селом Одесщины и ее побережья.

Санжийка — село, расположенное в 35 км от Одессы, между Черноморском и Грибовкой. Побережье этого поселка отличается невероятной красотой, крутыми песчаными склонами и длинными пляжами с белым песком.

Санжийка сейчас

Санжийка, пляж

Известно, что в полях вокруг села есть каменные могильные кресты казаков, свидетельствующие о древнем прошлом этих мест. Также на побережье есть старый Санжийский маяк. Его построили на склонах, которые подмываются морем до сих пор. Эрозия побережья заставляла людей несколько раз переносить маяк, поэтому сейчас его прозвали "убегающим маяком". ⠀

Санжийский маяк

Почему стоит посетить Санжийку

Естественная красота. Это село считается одним из самых живописных на побережье Одесской области. Здесь восхищают не только панорамы и склоны, но спокойствие моря и его тишина. Здесь природа осталась чистой, без влияния человека, что хорошо видно на фото.

Санжийка

Вид на море

Спокойный отдых. Санжийка идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть в тишине, покое и с минимальным количеством людей. Здесь даже нет шумных аттракционов или бетонных набережных.

Санжийка идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть в тишине, покое и с минимальным количеством людей. Здесь даже нет шумных аттракционов или бетонных набережных. Доступное жилье. Часто в селе сдают комнаты на дачах и есть мини-гостиницы, которые отличаются своей доступностью. Стоимость жилья в Санжийке намного меньше Залива или самой Одессы.



Удобное расположение. До села можно легко доехать по трассе М-15 или автобусом из Одессы, Черноморска. Санжийка находится в 35 км от Одессы.

Заметим, что в Черном море на этом отрезке побережья запрещено купаться из-за угрозы мин. Однако это не помешает хорошо отдохнуть подальше от городской суеты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе есть локация, которую невозможно спутать с другими. Этот пляж предназначен для инстаграмных фото.