Этот зеленый "сорняк" оставьте на огороде: чем будет полезен (фото)

Это растение имеет желтый сок, который долго не вытирается

Это растение есть везде и может захватить пол огорода и двора. Дачники обычно пытаются от него избавиться, но они не знают, что зеленая "нахалка" очень полезна.

Речь идет о чистотеле — растении, которое имеет золотисто-желтые цветы, как маленькие солнца, которые видно издалека, и зеленые листья. Если для одних он нежелательный гость, то для других — ценное полезное растение, как говорится в публикации "Простые рецепты" на Facebook.

Чистотел на огороде

Чистотел считают полезным растением, которое издавна использовали в хозяйстве и быту. О нем говорят, что он может пригодиться не только человеку, но и саду или огороду.

Что нужно знать о чистотеле

Чистотел произрастает высотой от 30 до 100 сантиметров, образуя кустики с тонкими, но крепкими стеблями. Листья у него насыщенно-зеленые, но снизу немного светлее. Больше всего бросаются в глаза его цветы — простые, но яркие, с четырьмя желтыми лепестками. Если сломать стебель или лист, появляется густой оранжевый сок, который издавна считается естественным антисептиком.

Цветет чистотел с мая по осень, рассыпая семена и быстро захватывая новые территории. Именно поэтому избавиться от него почти невозможно — это растение умеет выживать даже в самых сложных условиях.

Фото с Википедия

