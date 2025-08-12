Укр

Чтобы не попасть в беду: что нельзя делать 12 августа

Виктория Козар
Какой сегодня праздник 12 августа 2025 года
В этот день нельзя совершать некоторые действия

Во вторник, 12 августа, согласно новоюлианскому календарю, верующие вспоминают святых мучеников Фотия и Аникиты. Ранее это происходило 25 августа.

Аникита проходил военную службу в Никомидии. Он был христианином. Мужчину поймали по указанию императора Диоклетиана, преследовавшего верующих. Аникита остался верен Спасителю, за что его жестоко мучили. Однако он претерпел все издевательства и остался жив благодаря Богу.

Фотий и Аникита
Фотий и Аникита, фото из сети

Фотий видел все мучения Аникиты, который был его дядей, и поверил в Иисуса. Фотия подвергли мучениям, но его тело не претерпело изменений. Так и Аникита, и Фотий стали примерами самопожертвования и силы Божьей.

Традиции и приметы 12 августа

Сегодня верующие идут в церковь, молятся Фотию и Аниките и просят мира в Украине, здоровья, урожая на огороде. Наши предки в этот день собирали ягоды, фрукты, овощи.

  • Заметили росу – в ближайшее время будет хорошая погода.
  • Сухо и жарко – осенью будет тепло.
  • Дождь и холодно – в сентябре будет так же.

Что нельзя делать 12 августа

  • В этот день женщинам не стоит выходить замуж, потому что супружеская жизнь не сложится.
  • Нельзя отказывать в помощи, потому что сами попадете в такую ситуацию.
  • Запрещено веселиться, сплетничать, лениться и лгать о других.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине отмечают День бабушки в 2025 году. В этот день внуки навещают бабушек и дарят им подарки.

