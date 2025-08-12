Рус

Аби не потрапити у халепу: що не можна робити 12 серпня

Яке сьогодні свято 12 серпня 2025
Цього дня не можна робити деякі дії

У вівторок, 12 серпня, відповідно до новоюліанського календаря, віряни згадують святих мучеників Фотія і Аникити. Раніше це відбувалося 25 серпня.

Аникита проходив військову службу у Нікомідії. Він був християнином. Чоловіка спіймали за вказівкою імператора Діоклетіана, який переслідував вірян. Аникита залишився вірним Спасителю, за що його жорстоко мучили. Однак він витерпів всі знущання і залишився живим завдяки Богу.

Фотій і Аникита
Фотій і Аникита, фото з мережі

Фотій бачив всі муки Аникити, який був його дядьком, і також повірив в Ісуса. Фотія піддали мукам, але його тіло не зазнало змін. Так і Аникита, і Фотій стали прикладами самопожертви та Божої сили.

Традиції та прикмети 12 серпня

Сьогодні віряни йдуть до церкви, моляться до Фотія та Аникити і просять миру в Україні, здоров'я, урожаю на городі. У народі у цей день збирали ягоди, фрукти та овочі.

  • Помітили росу — найближчим часом буде хороша погода.
  • Сухо і спекотно — восени буде тепло.
  • Дощить і холодно — у вересні буде холодно.

Що не можна робити 12 серпня

  • У цей день жінкам не варто виходити заміж, бо подружнє життя не складеться.
  • Не можна відмовляти у допомозі, бо самі потрапите в таку ситуацію.
  • Заборонено веселитися, пліткувати, лінуватися та брехати про інших.

