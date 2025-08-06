Будьте осторожны, когда берете в рот эти яблоки. Какой там неприятный сюрприз

Фрукты с прилавка лучше не спешить кусать

На рынках и в магазинах уже полно свежих яблок нового урожая – спелых, ярких, с приятным ароматом и сочной мякотью. Похоже, самое время покупать фрукты на перекус или готовить домашние пироги, но у них может быть неприятный сюрприз.

"Телеграф" расскажет, почему не стоит есть такие фрукты. А также о том, что у них может быть опасно.

На первый взгляд плод выглядит идеально — блестящая шкурка, хорошая форма, как только из дерева. Однако достаточно разрезать яблоко, чтобы увидеть совсем другую картину. Внутри – почерневшая сердцевина, мелкие ходы, следы гниения или даже живой червь.

Яблоко

Особенно часто такие сюрпризы встречаются в домашних сортах или плодах, которые выращивают без химической обработки. Это, конечно, хорошо для экологии, но риск встретить "наглого обитателя" яблока существенно возрастает.

Некоторые воспринимают это с юмором, другие — с отвращением. Но факт остается фактом: в последнее время количество червивых яблок заметно увеличилось. Это может быть связано с погодными условиями, отсутствием надлежащего ухода за садами или природными циклами вредителей.

Во всяком случае, фрукты с прилавка лучше не торопиться кусать. Обязательно тщательно мойте яблоки, а еще лучше – разрезайте пополам перед употреблением. Особенно, если приобретаете их на базаре или в небольших торговых точках, где отсутствует контроль качества.

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