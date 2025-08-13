Это точно не стоит приносить и хранить дома: вещь способна испортить благополучие
Эту вещь остерегались держать в доме
Церковные свечи — это не то, что можно хранить дома и на это есть несколько причин, по народным приметам. Они предостерегают, что эти вещи могут стать источником серьезных проблем.
Считается, что такие свечи могут иметь особую энергетику, которая влияет на благополучие, здоровье и атмосферу в доме.
Что говорят народные приметы
- Недогоревшие свечи с похорон — несут скорбную энергетику, которую советовали оставлять на кладбище или в храме;
- Свечи с пасхальной службы, хранившиеся более года — могли "замораживать" удачу;
- Поломанные или надломленные — могут вызвать разрывы и неурядицы в семье;
- Свечи из магических обрядов — считались проводниками сильной, но опасной энергии.
