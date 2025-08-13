Это точно не стоит приносить и хранить дома: вещь способна испортить благополучие

Эту вещь остерегались держать в доме

Церковные свечи — это не то, что можно хранить дома и на это есть несколько причин, по народным приметам. Они предостерегают, что эти вещи могут стать источником серьезных проблем.

Считается, что такие свечи могут иметь особую энергетику, которая влияет на благополучие, здоровье и атмосферу в доме. Об этом узнал "Телеграф".

Что говорят народные приметы

Недогоревшие свечи с похорон — несут скорбную энергетику, которую советовали оставлять на кладбище или в храме;

— несут скорбную энергетику, которую советовали оставлять на кладбище или в храме; Свечи с пасхальной службы, хранившиеся более года — могли "замораживать" удачу;

могли "замораживать" удачу; Поломанные или надломленные — могут вызвать разрывы и неурядицы в семье;

— могут вызвать разрывы и неурядицы в семье; Свечи из магических обрядов — считались проводниками сильной, но опасной энергии.

Церковная свеча

