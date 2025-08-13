Еще повылазят? Ждать ли нашествия колорадского жука украинцам, рассказал эксперт

Средняя продолжительность жизни этого вредителя — до одного года

Колорадский жук в Украине этим летом почти не появляется, вредителя очень мало по сравнению с прошлыми годами. Однако не исключено, что жук еще появится.

Об этом "Телеграфу" рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим. Он поделился мыслями, почему в этом году это прожорливое бедствие обошло нашу страну стороной.

Этот год очень интересно, кстати, многие сообщают, что колорадского жука почти нет. То есть жара и засуха повлияла на их численность. Или они не выжили или некоторые говорят, что они остаются сидеть в земле. То есть, возможно, дальше немножко жара спадет и появится влага, они повылезают Евгений Халаим

В то же время, в этом сезоне украинцы посадили меньше картофеля, что также могло повлиять на численность этого вредителя. Известно, что именно картофель – любимое "блюдо" колорадского жука. Он способен просто уничтожить это растение в короткие сроки.

Колорадский жук очень быстро размножается

Однако, напомнил Халаим, колорадский жук кроме картофеля питается и другими растениями семейства пасленовых. Речь идет о помидорах, перцах, баклажанах. Если еды не хватает, колорад может жрать и другие растения.

Напомним, энтомолог также объяснил причину, почему колорадский жук так размножился в Украине. У него почти нет естественных врагов, но это не единственная причина. Колорадского жука едят буквально несколько видов, объяснил энтомолог. Это — серая лягушка (жаба). Личинок поедают некоторые птицы.