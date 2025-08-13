Ще повилазять? Чи чекати навали колорадського жука українцям, розповів експерт

Середня тривалість життя цього шкідника — до одного року

Колорадський жук в Україні цього літа майже не з'являється, шкідника дуже мало у порівнянні з минулим роком. Проте не виключено, що жук ще з'явиться.

Про це "Телеграфу" розповів ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгеній Халаїм. Він поділився думками, чого цього року це ненажерливе лихо оминуло нашу країну.

Оцей рік дуже цікаво, до речі, багато хто повідомляє, що колорадського жука майже немає. Тобто спека і посуха повпливала, на їх чисельність. Або вони не вижили, або деякі кажуть, що вони залишаються сидіти в землі. Тобто, можливо, далі трошки спека спаде і з'явиться волога, вони повилазять Євгеній Халаїм

Водночас у цьому сезоні українці посадили менше картоплі, що також могло вплинути на чисельність цього шкідника. Відомо, що саме картопля — улюблена "страва" колорадського жука. Він здатний просто знищити цю рослину за короткий термін.

Колорадський жук дуже швидко розмножується

Проте, нагадав Халаїм, колорадський жук окрім картоплі харчується й іншими рослинами родини пасльонових. Йдеться про помідори, перці, баклажани. Якщо їжі не вистачає, колорад може жерти й інші рослини.

Нагадаємо, ентомолог також пояснив причину, чому колорадський жук так розмножився в Україні. Він майже не має природних ворогів, але це не єдина причина. Колорадського жука їдять буквально кілька видів, пояснив ентомолог. Це — сіра жаба (ропуха). Личинок поїдають деякі птахи.