"Таке нещодавно зжерло мою душу". Моторошний метелик-привид вразив українців (фото)

Побачивши таке на вікні, можна й злякатися

Комахи України — дуже захопливий світ, представники якого здатні вразити своєю красою. Проте зустрічаються й досить моторошні екземпляри.

У Facebook-групі "Комахи України" опублікували фото летючої гості, що завітала на світло та сиділа з зовнішнього боку вікна. Комаха, яку сфотографували на Львівщині у липні, виглядала досить лячно — це пальцекрилка. Своїми довгими крилами та чорними очиськами вона нагадує привида.

Таку картину на вікні побачили на Львівщині

Що відомо про пальцекрилку

Пальцекрилкові (Pterophoridae) — це родина лускокрилих комах з незвичайними крилами. Вони розділені на кілька тонких "промінів" покритих бахромою, що нагадує пір'я.

Пальцекрилка має дуже цікаві крильця

У стані спокою пальцекрилки можуть нагадувати суху травинку, оскільки їхні крила витягнуті та згорнуті. Це допомагає їм залишатися непоміченими для хижаків. Активні ці комахи переважно після заходу сонця. Харчуються нектаром і пилком.

Зі складеними крильцями метелик нагадує літачок

Через загадкову, майже примарну зовнішність цього метелика часто порівнюють з привидом. Мало того, що люди бачать пальцекрилок вночі, коли все здається трохи страхітливим, так вони ще й мають незграбну манеру польоту. Він нагадує хаотичне ширяння та асоціюється з чимось неземним.

В мережі вражені нічним "привидом"

Під фото чимало коментарів, всі сходяться на думці, що метелик страшненький. Декому схожий на привида, декому — на янгола смерті. Також з іронією пишуть: "це неупокоєна душа колишнього" та "таке нещодавно зжерло мою душу".

