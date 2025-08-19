Наловили "монстров" в полночь. Где в центре Украины можно удачно порыбачить (фото)

Здесь водятся и толстолобики, и карпы

В Украине есть достаточно неплохих мест для рыбалки. Одним из таких является ставок Александровка №3 в Кировоградской области, где недавно мужчина поймал крупную рыбу.

Об этом рыболов рассказал в Facebook. По его словам, рыбачил он с друзьями в течение ночи и за этот период наловил немало рыбы.

Мужчина опубликовал фото, на которых видно, что были пойманы "настоящие монстры", ведь вес толстолобиков был от 1,5 до 4,5 кг. Их ловили на малину, мед и клубнику – Молитрикс. Всего было четыре удочки, но лучший клев фиксировали уже в полночь.

Улов рыбаков

Рыба, которую поймали ночью

Толстолобик

За это время рыбаки и поймали семь рыбин общим весом почти 20 кг (19,7). Самая большая рыба весила 4,5 кг, а самая маленькая 1,5 кг.

Поймана рыба

Отметим, что стоимость рыбалки на Александровке №3 500 грн с человека в сутки. В комментариях мужчина добавил, что с собой можно брать карпа 5 кг, а толстолобика 10 кг. То есть здесь не обязательно всю рыбу выпускать обратно в водоем. В пруду водятся следующие виды рыб: толстолобик, карп, белый амур, карась.

Для справки

Толстолобик – это вид пресноводных рыб. Распространен в основном в реках Европы и Малой Азии. Его еще называют "речной коровой" из-за пристрастия к поеданию водорослей в больших количествах. Благодаря этому же качеству толстолобиком искусственно зарыбливают озера и пруды для их очищения от лишней зелени.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что рыбак похвастался рекордным уловом. Уже известно, где поймал и как добраться туда.