Сытно, но не всегда вкусно: какой суп имел нестандартный ингредиент

Это блюдо нравилось далеко не всем

В СССР среди простых и сытных блюд особой популярностью пользовались различные супы. Одним из таких было блюдо, где использовались легкий бульон с мясными пельменями.

Это блюдо готовилось не только дома, но и иногда было на столах в детсадах и школах. "Телеграф" напомнил, как именно готовили этот суп.

Суп с пельменями

Готовили суп обычно так: в кастрюлю наливали воду или бульон, добавляли соль, лавровый лист, перец и другие специи по вкусу, а после закипания опускали туда пельмени. Со временем, во время варки, пельмени могли увеличиваться в размерах и становиться как вареники. Иногда хозяйки еще добавляли немного моркови, картофеля или лука, чтобы суп был более наваристым и ароматным.

В детских садах и школах это блюдо также имело популярность, ведь дети ели пельмени с удовольствием.

Кроме того, нестандартным блюдом считалась еще жареная тюлька, после которой надолго оставался характерный запах.

