Хотите согласия в семье? Не храните эти острые и тяжелые вещи в доме

Каждой вещи в доме нужно свое место

В народных традициях существует немало примет, относящихся к быту. Как нельзя вешать дома старые шторы или хранить в комнате строительные инструменты.

В частности, наши предки верили, что оставленные в доме строительные инструменты могут навлечь ссоры и неудачи. Об этом узнал "Телеграф".

Что говорят приметы

Молотки и топоры считались "тяжелой энергетикой", разрушающей уют и гармонию в семье.

Пилы и ножовки, оставленные в комнатах, символизировали "разрезание" судьбы – поэтому могли возникать болезни или потери.

Топор за порогом якобы "перерубит" путь благосостояния, а гвозди в доме "прибивали" несчастье и застой в делах.

Строительные инструменты

Чтобы избежать плохих последствий, лучше хранить инструменты в сарае, гараже, кладовке или мастерской. Главное — не делать этого в спальне, гостиной или на кухне, ведь именно там должна царить чистая и добрая энергетика.

