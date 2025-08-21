Никогда не давайте этот напиток детям в школу. Что скрывает популярная Cola Zero

Без калорий, но не без рисков

Возвращение учащихся в школу всегда немалый стресс и для родителей, особенно если нужно готовить обед с собой или давать какие-то снеки. Часто вместо воды дети и подростки выбирают газированные напитки, а именно Coca-Cola. Когда же появилась "нулевая кола", без калорий, она стала одним из самых популярных напитков, но безопасно ли ее употреблять.

Как отметила в Тик Ток тренер, Coca-Cola Zero не столь полезна, как кажется. Так как она все равно сладкая, хоть и без сахара, а это значит, что имеет подсластители.

Среди самых популярных – аспартам и ацесульфам калия. Они могут вредить организму даже в небольшом количестве. Наличие искусственных подсластителей делает колу почти без калорийной, но даже это не приравнивает напиток к полезным.

Кола зеро

Все искусственные подсластители плохо влияют на микрофлору кишечника и могут ухудшать пищеварение. К тому же длительное употребление может привести к метаболическим нарушениям – инсулинорезистентности и диабету 2 типа.

Давать детям и подросткам колу опасно, особенно если они уже имеют какие-то проблемы с работой желудочно-кишечного тракта. К тому же сладкие напитки не заменяют полностью воду, которую нужно пить ежедневно в соответствии с нормами и жаждой.

Заметим, что в небольших количествах кола не вредна, но аспартам и ацесульфам калия относят к канцерогенным веществам. То есть тем, кто может вызвать рак. Но это возможно при длительном потреблении и наличии генетической предрасположенности. В любом случае, количество газированных сладких напитков для детей и подростков лучше ограничивать.

