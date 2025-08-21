Ніколи не давайте цей напій дітям в школу. Що приховує популярна Cola Zero

Без калорій, але не без ризиків

Повернення учнів до школи завжди чималий стрес і для батьків, особливо, якщо треба готувати обід з собою чи давати якісь снеки. Досить часто замість води діти і підлітки обирають газовані напої, а саме Coca-Cola. Коли ж з'явилась "нульова кола", без калорій, вона стала одним з найпопулярніших напоїв, але чи безпечно її вживати.

Як зазначила у Тік Ток тренерка, Coca-Cola Zero не настільки корисна, як здається. Адже вона все одно солодка, хоч і без цукру, а це означає, що має підсолоджувачі.

Серед найпопулярніших — аспартам та ацесульфам калію. Вони можуть шкодити організму навіть у невеликій кількості. Наявність штучних підсолоджувачів робить колу майже без калорійною, але навіть це не прирівнює напій до корисних.

Усі штучні підсолоджувачі погано впливають на мікрофлору кишківника та можуть погіршувати травлення. До того ж тривале споживання може призвести до метаболічних порушень — інсулінорезистентності та діабету 2 типу тощо.

Давати дітям та підліткам колу небезпечно, особливо якщо вони вже мають якість проблеми з роботою шлунково-кишкового тракту. До того ж солодкі напої не заміняють повністю воду, яку треба пити щодня відповідно до норм та відчуття спраги.

Зауважимо, що в невеликих кількостях кола не шкідлива, але аспартам та ацесульфам калію відносять до канцерогенних речовин. Тобто тих, що можуть викликати рак. Але це можливо за тривалого споживання та наявності генетичної схильності. У будь-якому випадку кількість газованих солодких напоїв для дітей та підлітків краще обмежувати.

