Эти арбузы нельзя детям и беременным. Обходите их десятой дорогой

По разрезанному арбузу сразу видно — спелый ли он, но минусов больше

Арбузы – любимый десерт августа, в это время они сладкие и сочные, а цены становятся очень привлекательными. Часто в магазинах и на рынках продают арбузы разрезанные пополам или даже на четвертинки.

Это очень удобно, ведь большие арбузы обычно слаще, чем меньшие. А купить сразу великана на 5-10 кг желающих немного. Поэтому покупка части кажется разумным и практичным решением. Однако это удобство может обернуться неприятностями.

Почему нельзя покупать разрезанный арбуз

Опасные бактерии

Как только мякоть арбуза контактирует с воздухом, она становится безупречной средой для размножения микробов. На поверхности могут находиться миллионы микроорганизмов, которые попадают туда с пылью, насекомыми или с грязного ножа. То, что части арбуза заворачивают в пленку, только помогает размножаться бактериям во влажной и теплой среде.

Нож, которым режут арбуз, может быть грязным

Кто знает, что резали до арбуза, а вдруг это мясо? И даже если не так, нож может быть грязным и бактерии с него останутся на мякоти арбуза.

Разрезанный арбуз привлекает тем, что ты уверен в его спелости

Разрушение витаминов

Когда арбуз разрезан, содержащиеся в нем витамины быстро окисляются и разрушаются. Поэтому он теряет большинство своих полезных свойств.

Кому точно нельзя есть арбузы, купленные частями

Арбузы, купленные уже разрезанными, лучше не употреблять детям, беременным женщинам, пожилым людям и людям с ослабленным иммунитетом. Эти категории более уязвимы к бактериальным инфекциям и токсинам.

