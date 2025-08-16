Как купить билет на поезд. В "Укрзализныце" дали важные советы

Рассказали о внутреннем и международном сообщении

Украинцы продолжают сталкиваться с проблемами при покупке билетов из-за повышенного спроса. В "Укрзализныце" дали несколько советов по этому поводу.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время пиковый период перевозок не спадает и сколько он будет продолжаться сложно прогнозировать. Однако несколько важных уточнений облегчат покупку билетов.

Внутреннее соединение

Продажа билетов на поезда по территории Украины стартует каждый день в 08:00. Купить билет можно максимум за 20 суток до даты отправления. Но и здесь есть несколько исключений, ведь на ряд направлений продажи открывают в 8 утра за 10 суток.

Павлоградский,

Херсонский,

Николаевский,

частично Краматорский,

Сумской,

Черниговский.

Это же касается и билетов на электропоезда и дизель-поезда категории "Региональный поезд". Речь идет о рейсах с номерами 800-899. Билеты на пригородные поезда начинают продавать в день отправления в кассах вокзалов.

Международное сообщение

На польское направление – Перемышль, Хелм, Варшава – билеты начинают продавать с 09:00 за 20 дней до отправления. А вот билеты в Модову, Словакию, Австрию и Венгрию продают с 08:00 утра за 20 суток.

В УЗ отмечают, что эти продажи стартуют на портале или в приложении одновременно. Если пассажиру не удалось купить билет сразу, следует воспользоваться функцией отслеживать билет или автовыкуп.

"Благодаря автовыкупу вы можете указать желаемую полку и количество мест. Подключите карту к приложению и система купит билет, как только он станет доступным. Советуем не устанавливать много фильтров при настройке автовыкупа — это увеличит шансы на покупку билетов", — добавили в УЗ.

