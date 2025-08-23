Вытяжка с сюрпризом. В сети показали абсурдную технологию в квартире (видео)

Правильная работа вытяжки важна для кухни

Ремонт в квартире – непростое занятие, особенно когда дело касается относительно тяжелых механизмов, сильно влияющих на качество жизни в доме. Это касается и, например, кухонной вытяжки, которая должна избавлять комнату от лишних запахов от приготовления пищи.

Впрочем, не всем очень везет с умелыми работниками. Так врач-стоматолог Марьян Кузьма поделился кадрами с собственной вытяжкой.

Участвуя в популярном в социальных сетях тренде, он задает вопрос своей вытяжке: "Почему вытяжка не работает?", "Почему в спальне мы чувствуем, когда соседи жарят котлеты?", "Почему она гудит на полную мощность, а запах никуда не исчезает?". Ответ на все: "Я не знаю".

Однако на самом деле простая развязка этих "загадок" заключается в том, что воздухопровод, отвечающий за удаление паров, дымов и запахов, отсутствует. К вытяжке, вероятно, для питания подключен только электрический провод.

Пользователи в комментариях указали, что существуют рециркуляционные вытяжки, принцип работы которых заключается в использовании угольных фильтров для очистки возвращаемого воздуха в помещение. То есть, для работы такого прибора не требуется подключение к вентиляционному каналу.

Комментарий о рециркуляционных вытяжках

Нашлись в комментариях и более забавные версии, в которых люди предполагают, что это вытяжка с новейшей технологией работы: "вай-фай вытяжка", вытяжка скрытого монтажа или, как обычно в сети описывают невероятно нелепые изобретения, каким-то образом все-таки выполняющие свои функции: "технолоджия!"

Шутки о вытяжке

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что для людей в Советском Союзе ремонт был еще большим вызовом, чем для живущих сейчас. Даже поиск строительных материалов являлся огромной проблемой.