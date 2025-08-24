От тропической птички не отличишь. Редкое насекомое с хоботком удивило сеть (видео)

От колибри не отличишь

На Киевщине жители сняли на видео необычную бабочку, которая очень похожа на тропическую птицу колибри. Создание зависает в воздухе возле цветка и собирает нектар длинным хоботком, точно как настоящая колибри.

Видео было опубликовано в соцсети TikTok. Благодаря замедленной съемке видно, как открывает свой хоботок и собирает нектар. Ролик опубликовал Александр Иванов, увлекающийся природой.

Что это за бабочка, которая так похожа на колибри

Необычное создание принадлежит к семье бражниковых бабочек. Это бабочка из семьи бражниковых, которая подобно колибри питается нектаром, зависая у цветов. Народные названия этой бабочки: "северная колибри" или "бабочка колибри".

Он поражает сходством с тропической птичкой – зависает в воздухе, быстро машет крыльями и вытягивает нектар длинным хоботком. Бражники – это семья больших или среднего размера бабочек с толстым, сильным телом. Их хоботок часто длиннее тела, что позволяет им собирать нектар из глубоких цветов.

Такое зависание в воздухе возможно благодаря уникальной особенности строения тела. Эти бабочки – самые быстрые. Они могут развивать значительную скорость во время полета.

