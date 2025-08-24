Укр

От тропической птички не отличишь. Редкое насекомое с хоботком удивило сеть (видео)

Ирина Мазуренко
Бражник
Бражник. Фото Коллаж "Телеграфа"

От колибри не отличишь

На Киевщине жители сняли на видео необычную бабочку, которая очень похожа на тропическую птицу колибри. Создание зависает в воздухе возле цветка и собирает нектар длинным хоботком, точно как настоящая колибри.

Видео было опубликовано в соцсети TikTok. Благодаря замедленной съемке видно, как открывает свой хоботок и собирает нектар. Ролик опубликовал Александр Иванов, увлекающийся природой.

Что это за бабочка, которая так похожа на колибри

Необычное создание принадлежит к семье бражниковых бабочек. Это бабочка из семьи бражниковых, которая подобно колибри питается нектаром, зависая у цветов. Народные названия этой бабочки: "северная колибри" или "бабочка колибри".

Он поражает сходством с тропической птичкой – зависает в воздухе, быстро машет крыльями и вытягивает нектар длинным хоботком. Бражники – это семья больших или среднего размера бабочек с толстым, сильным телом. Их хоботок часто длиннее тела, что позволяет им собирать нектар из глубоких цветов.

Такое зависание в воздухе возможно благодаря уникальной особенности строения тела. Эти бабочки – самые быстрые. Они могут развивать значительную скорость во время полета.

Напомним, ранее в Украине заметили другую необычную бабочку. "Телеграф" рассказывал, что это махаон — большая дневная бабочка с размахом крыльев до 8-10 сантиметров.

