Единственный в Украине. Как выглядит уникальный буддистский храм и где его найти (фото)

В Украине есть немало уникальных и интересных мест, которые нужно обязательно посетить. Одно из таких — храм "Белый Лотос" в Черкассах.

"Телеграф" расскажет, что особенного в этом храме, а также, какие легенды ходят о нем. Заметим, что храм "Белый Лотос" — буддийский храм в Украине.

Он считается одним из самых больших в Европе и единственным буддийским храмом в Украине. Находится на спуске Ивана Франко, 4, на днепровских холмах Черкасс. Известно, что этот храм был основан в 1988 году, окончательно строительство было завершено после 1990-х годов. Храм был создан по инициативе школы кунг-фу "Ша-Фут-Фань" (Клан пяти боевых кошек).

Как сейчас выглядит храм

Храм "Белый Лотос" имеет выразительные красные фасады и крыши, построенные в классическом буддийском стиле. Главным его архитектором был Владимир Скубаев. Он создал проект "Белого Лотоса" после учебы в Лаосе, вдохновившись храмами Востока. Интересно, что этот храм в Черкассах строили вручную, без использования техники, привлекая учащихся и общину.

Одна из стен в храме

Что посмотреть в храме:

Белая ступа – это символ женской энергии, Вселенной и всех земных стихий. Она символизирует этапы духовного совершенствования. Внутри расположены четыре Будды, которые смотрят в разные стороны мира.

– это символ женской энергии, Вселенной и всех земных стихий. Она символизирует этапы духовного совершенствования. Внутри расположены четыре Будды, которые смотрят в разные стороны мира. Черная ступа – это уже символ мужской энергии. Под ней находится пирамидальная комната с камнем космического происхождения Бен-Бен. Его вершина устремлена вниз.

– это уже символ мужской энергии. Под ней находится пирамидальная комната с камнем космического происхождения Бен-Бен. Его вершина устремлена вниз. Две каменные скульптуры воинов. Они привезены из Лаоса, а их возраст составляет более 7 тысяч лет.

Они привезены из Лаоса, а их возраст составляет более 7 тысяч лет. Старинная 300-летняя колокольня, расположенная на вершине храма. Считается, что ее звук "очищает душу".

расположенная на вершине храма. Считается, что ее звук "очищает душу". Пять зеленых молитвенных барабанов – символ сердечной чакры, над которыми перечислены пять основных мировых религий как знак толерантности.

– символ сердечной чакры, над которыми перечислены пять основных мировых религий как знак толерантности. Водопад и священный источник в форме спирали.

в форме спирали. Алтарная стена с Буддой.

Школа боевых искусств. Здесь преподают тайский бокс, кунг-фу, боевую йогу, уроки самообороны.

Заметим, что обычно каждое воскресенье в "Белом Лотосе" в 12:00 проходят экскурсии. Также здесь можно посетить чайные церемонии, разные мастер-классы и медитации. Кроме того, есть возможность организовать свадьбу или другую ритуальную церемонию.

Храм "Белый Лотос"

Двор

Легенды

Вокруг "Белого Лотоса" существует немало легенд, так по одной из них на ранних этапах строительства здесь нашли камень. На нем был изображен Будда в маске воина. Это считалось знамением, что место для храма выбрано правильно.

По другой легенде, храм построен на месте древнего священного центра. Здесь якобы даже запорожские характерники получали силу благодаря торсионным полям.

