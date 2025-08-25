Єдиний в Україні. Як виглядає унікальний храм буддизму та де його знайти (фото)

Він створений за ініціативи школи кунг-фу "Ша-Фут-Фань"

В Україні є чимало унікальних та цікавих місць, які треба обов'язково відвідати. Одне з таких — храм "Білий Лотос" в Черкасах.

"Телеграф" розповість, що особливого в цьому храмі, а також, які легенди ходять про нього. Зауважимо, що храм "Білий Лотос" — це буддійський храм в Україні.

Він вважається одним з найбільших у Європі та єдиним буддійським храмом в Україні. Знаходиться на узвозі Івана Франка, 4, на дніпровських пагорбах Черкас. Відомо, що цей храм було засновано у 1988 році, остаточно будівництво завершили після 1990-х років. Храм було створено за ініціативи школи кунг-фу "Ша-Фут-Фань" (Клан п’яти бойових котів).

Як зараз виглядає храм

Храм "Білий Лотос" має виразні червоні фасади та криші, побудований у класичному буддійському стилі. Головним його архітектором був Володимир Скубаєв. Він створив проєкт "Білого Лотосу" після навчання в Лаосі, надихнувшись храмами Сходу. Цікаво, що цей храм в Черкасах будували вручну, без використання техніки, залучаючи учнів та громаду.

Одна зі стін у храмі

Що можна побачити в храмі:

Біла ступа — це символ жіночої енергії, Всесвіту і усіх земних стихій. Вона символізує етапи духовного вдосконалення. Всередині розмішено чотири Будди, які дивляться в різні сторони світу.

— це символ жіночої енергії, Всесвіту і усіх земних стихій. Вона символізує етапи духовного вдосконалення. Всередині розмішено чотири Будди, які дивляться в різні сторони світу. Чорна ступа — це вже символ чоловічої енергії. Під нею є пірамідальна кімната з каменем космічного походження Бен-Бен. Його вершина спрямована вниз.

— це вже символ чоловічої енергії. Під нею є пірамідальна кімната з каменем космічного походження Бен-Бен. Його вершина спрямована вниз. Дві кам'яні скульптури воїнів. Вони привезені з Лаосу, а їх вік сягає понад 7 тисяч років.

Вони привезені з Лаосу, а їх вік сягає понад 7 тисяч років. Старовинна 300-річна дзвіниця, яка розташована на вершині храму. Вважається, що її звук "очищує душу".

розташована на вершині храму. Вважається, що її звук "очищує душу". П’ять зелених молитовних барабанів — символ серцевої чакри, над якими перераховані п’ять основних світових релігій як знак толеранції.

— символ серцевої чакри, над якими перераховані п’ять основних світових релігій як знак толеранції. Водоспад та священне джерело у формі спіралі.

у формі спіралі. Вівтарна стіна з Буддою.

Школа бойових мистецтв. Тут викладають тайський бокс, кунг-фу, бойову йогу, уроки самооборони.

Зауважимо, що зазвичай кожної неділі в "Білому Лотосі" о 12:00 проходять екскурсії. Також тут можна відвідати чайні церемонії, різні майстеркласи та медитації. Окрім того, є можливість організувати весілля чи іншу ритуальну церемонію.

Храм "Білий Лотос"

Двір

Легенди

Навколо "Білого Лотосу" існує чимало легенд, так за однією з них на ранніх етапах будівництва тут знайшли камінь. На ньому було зображено Будду в масці воїна. Це вважалось знаменням, що місце для храму обрано правильно.

За іншою легендою, храм побудовано на місці давнього священного центру. Тут нібито навіть запорізькі характерники отримували силу завдяки торсійним полям.

