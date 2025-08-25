Никакой не ЦУМ и не шар на набережной. Где на самом деле находится центр Днепра

Площадь города достигает 409,7 км

Каждый город в Украине имеет свой условный центр, где обычно расположены разные здания, площади и т.д. Однако понятие центра обычно достаточно далеко от фактического географического центра. Особенно это касается Днепра.

"Телеграф" решил выяснить, где же находится настоящий центр Днепра и как он выглядит. Заметим, что центр города обычно рассчитывается как центроид (центр массы) в общей площади.

По данным ИИ Gemini, рассчитать географический центр Днепра довольно сложно, ведь город имеет площадь в 409,7 км. Кроме того, он разделен одноименной рекой на левый и правый берег. Однако средней координатой площади является точка, расположенная в районе пересечения улицы Орловской и улицы Яшина, в районе проспекта Петра Калнышевского.

Если обратить внимание на это место, то получается, что географический центр Днепра проходит прямо возле предприятия "Днепроавтотранспорт" и нескольких жилых многоэтажек.

В то же время, по мнению ИИ Grok, географический центр Днепра немного дальше. Отмечается, что на основе данных OpenStreetMap центр расположен в Чечелевском районе, возле улицы Львовской. Точный адрес — Львовская, 25/5. Координаты: 48.4699° N, 35.0064° E.

По этому адресу находится обычный жилой дом. Вокруг него также расположены другие подобные частные дома и участки.

Интересно, что в Днепре уже есть место, называемое географическим центром, это памятный камень на набережной у Нового моста. Однако считается, что он не отвечает современным расчетам географического центра.

