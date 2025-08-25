Укр

Никакой не ЦУМ и не шар на набережной. Где на самом деле находится центр Днепра

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Где находится географический центр Днепра Новость обновлена 25 августа 2025, 16:25
Где находится географический центр Днепра. Фото Коллаж, "Телеграф"

Площадь города достигает 409,7 км

Каждый город в Украине имеет свой условный центр, где обычно расположены разные здания, площади и т.д. Однако понятие центра обычно достаточно далеко от фактического географического центра. Особенно это касается Днепра.

"Телеграф" решил выяснить, где же находится настоящий центр Днепра и как он выглядит. Заметим, что центр города обычно рассчитывается как центроид (центр массы) в общей площади.

По данным ИИ Gemini, рассчитать географический центр Днепра довольно сложно, ведь город имеет площадь в 409,7 км. Кроме того, он разделен одноименной рекой на левый и правый берег. Однако средней координатой площади является точка, расположенная в районе пересечения улицы Орловской и улицы Яшина, в районе проспекта Петра Калнышевского.

Где географический центр Днепра
Днепр на карте
Где географический центр Днепра
Центр на карте

Если обратить внимание на это место, то получается, что географический центр Днепра проходит прямо возле предприятия "Днепроавтотранспорт" и нескольких жилых многоэтажек.

Где географический центр Днепра
Предприятие "Днепроавтотранспорт"

В то же время, по мнению ИИ Grok, географический центр Днепра немного дальше. Отмечается, что на основе данных OpenStreetMap центр расположен в Чечелевском районе, возле улицы Львовской. Точный адрес — Львовская, 25/5. Координаты: 48.4699° N, 35.0064° E.

Где географический центр Днепра
Центр на карте

По этому адресу находится обычный жилой дом. Вокруг него также расположены другие подобные частные дома и участки.

Где географический центр Днепра
Дом по адресу ул. Львовская, 25

Интересно, что в Днепре уже есть место, называемое географическим центром, это памятный камень на набережной у Нового моста. Однако считается, что он не отвечает современным расчетам географического центра.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Украины есть свое ядерное оружие. В Днепре есть ракета, которая уже никуда не полетит.

Теги:
#Днепр #Центр #Расположение