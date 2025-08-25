Ніякий не ЦУМ і не куля на набережній. Де насправді знаходиться центр Дніпра

Площа міста сягає 409,7 км²

Кожне місто в Україні має свій умовний центр, де зазвичай розташовані різні будівлі, майдани тощо. Однак поняття центру зазвичай досить далеке від фактичного географічного центру. Особливо це стосується міста Дніпро.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, де ж саме знаходиться справжній центр Дніпра і як він виглядає. Зауважимо, що цент міста зазвичай розраховується як центроїд (центр маси) у загальній площі.

За даними ШІ Gemini, розрахувати географічний центр Дніпра досить важко, адже місто має площу в 409,7 км². Орім того, воно розділене однойменною річкою на лівий та правий берег. Однак середньою координатою площі є точка, яка знаходиться в районі перетину вулиці Орловської та вулиці Яшина, в районі проспекту Петра Калнишевського.

Дніпро на карті

Центр на карті

Якщо ж звернути увагу на це місце, то виходить, що географічний центр Дніпра проходить прямо біля підприємства "Дніпроавтотранспорт" та кількох житлових багатоповерхівок.

Підприємство "Дніпроавтотранспорт"

Водночас, на думку ШІ Grok, географічний центр Дніпра трохи далі. Зазначається, що на основі даних OpenStreetMap, центр розташований у Чечелівському районі, поблизу вулиці Львівської. Точна адреса — Львівська, 25/5. Координати: 48.4699° N, 35.0064° E.

Центр на карті

За цією адресою знаходиться звичайний житловий будинок. Навколо нього також розміщені інші схожі приватні будинки та ділянки.

Дім за адресою вул. Львська, 25

Цікаво, що у Дніпрі вже є місце, яке називають географічним центром, це пам'ятний камінь на набережній біля Нового моста. Однак вважається, що він не відповідає сучасним розрахункам географічного центру.

