На школьном пенале можно ощутимо сэкономить: понадобится только одна вещь

Больших усилий прилагать не нужно

Скоро уже 1 сентября, но родители продолжают докупать школьные принадлежности, форму, рюкзаки и все необходимое. Однако на некоторых товарах можно сэкономить, если потратить немножко своего свободного времени.

Например, можно самостоятельно сшить пенал, для которого нужна обычная застежка и специальная текстильная лента. Женщина в ТикТок показала, как надо сшить пенал.

Все, что вам нужно – это одна молния длиной 140 сантиметров и текстильная лента шириной около 1,5 сантиметров. По принципу спирали, их нужно сшить так, чтобы молния вела внешнюю форму пенала, а лента удерживала конструкцию – и вот у вас готов большой пенал.

В этот пенал можно будет положить как ручки с карандашами, так и, например, очки, наклейки, фломастеры и т.п.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что родители также могут сэкономить и на других канцтоварах, если будут покупать уже готовые наборы. Например, можно взять пенал, где уже будут карандаши, фломастеры, ручки, резинка и т.д. Мы посчитали, сколько нужно было б заплатить, если все товары покупались отдельно.