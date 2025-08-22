Вместо озера — пересохшая земля и грязь: как под оккупацией выглядит жемчужина Арабатской стрелки (видео)

Это озеро было одной из самых красивых локаций в Украине

С начала полномасштабной войны Россия оккупировала многие курорты Украины и теперь они приходят в упадок. Среди них Железный Порт, а также уникальная природная достопримечательность — Розовое озеро, которое еще называли аналогом Мертвого моря.

В сети появились кадры, как выглядит Розовое озеро сейчас. К сожалению, когда-то популярная и живописная локация потеряла своей прежний вид.

Как сейчас выглядит Розовое озеро на Арабатской стрелке

Уникальное озеро, расположенное на севере Арабатской Стрелки в селе Приозерное, было настоящей жемчужиной региона. И в первую очередь, привлекало туристов не только своим необычным цветом, но и лечебными свойствами.

Розовое озеро на Арабатской стрелке

Розовое озеро содержало большую концентрацию соли, поэтому в нем невозможно было утонуть. А еще в водоеме была лечебная глина, которая содержала различные минералы. И грязи этого водоема были сертифицированы.

Это озеро называли аналогом "Мертвого моря"

Однако удивительное озеро Украины оказалось в оккупации, а там, где "русский мир" всегда разруха и пустота. В видео, которое распространили в сети, видно, что от Розового озера осталось только пересохшее дно и грязь, и популярная локация просто запустела.

Но между пользователями в комментариях возникли разногласия, многие пишут, что с водоемом такое происходит каждый год в летние месяцы из-за засухи, а осенью вода возвращается. Другие же утверждают, что на озере даже летом была вода, а не потрескавшаяся земля.

На состояние озера действительно влияют многие факторы, в том числе отсутствие дождей, потеря водного обмена, но и человеческий фактор. Не следует забывать, что в 2023 году Россия уничтожила Каховскую ГЭС и многие озера левобережья в Херсонской области высохли, и Розовое озеро также пострадало.

Лечебные грязи озера начали высыхать

Местные жители рассказывали, что во время оккупации уникальный водоем обмелел, а лечебные грязи начали высыхать. Более того, цвет озера изменился, потому что в нем начала гибнуть одноклеточная водоросль "Дуналиелла солоноводная", которая придавала ему розовый окрас.

"Телеграф" писал ранее, во что оккупанты превратили один из самых популярных курортов у моря — Кирилловку. Там сезон уже три года как окончен.