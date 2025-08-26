Рыба чуть не выскочила из лодки: рыбак вытащил "ковер" почти на 40 килограммов (видео)

Его ловили на спиннинг

Рыбаки на водоемах время от времени делают настоящие сенсационные находки. Одному из них недавно удалось вытащить рыбу "ковер" на почти 40 килограммов.

В Норвегии двум рыбакам попался палтус весом в 37 килограммов. Рыба была настолько активной, что легко могла выпрыгнуть обратно в воду, когда ее уже вытащили в лодку, как можно увидеть в видео пользователя rybakasnorway в ТікТок.

В комментариях под видео шутят, что это не рыба, а ковер, а еще из нее можно сделать себе обувь.

Палтус — это крупная плоская рыба камбаловой семьи, обитающая в холодных морях Северного полушария, в частности в Северном Ледовитом океане, у берегов Европы, Аляски и Японии. Рыба известна своей плоской формой тела и большими глазами на одной стороне.

Палтус – хищник: он питается рыбой, моллюсками, ракообразными и даже мелкими морскими млекопитающими, охотясь преимущественно на дне.

Этот вид рыб обитает преимущественно на глубинах от нескольких десятков до нескольких сотен метров. Палтусы "ползают" на дне, прячась в песке или иле, что позволяет им эффективно маскироваться и ждать добычу.

Эта рыба способна к быстрым рывкам и резким движениям, что делает ее по-настоящему сложным трофеем для рыбаков.

