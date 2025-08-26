Укр

Рыба чуть не выскочила из лодки: рыбак вытащил "ковер" почти на 40 килограммов (видео)

Марина Бондаренко
Новость обновлена 26 августа 2025, 15:30
Его ловили на спиннинг

Рыбаки на водоемах время от времени делают настоящие сенсационные находки. Одному из них недавно удалось вытащить рыбу "ковер" на почти 40 килограммов.

В Норвегии двум рыбакам попался палтус весом в 37 килограммов. Рыба была настолько активной, что легко могла выпрыгнуть обратно в воду, когда ее уже вытащили в лодку, как можно увидеть в видео пользователя rybakasnorway в ТікТок.

В комментариях под видео шутят, что это не рыба, а ковер, а еще из нее можно сделать себе обувь.

Комментарии под видео
Как комментируют под видео

Для справки

Палтус — это крупная плоская рыба камбаловой семьи, обитающая в холодных морях Северного полушария, в частности в Северном Ледовитом океане, у берегов Европы, Аляски и Японии. Рыба известна своей плоской формой тела и большими глазами на одной стороне.

Палтус – хищник: он питается рыбой, моллюсками, ракообразными и даже мелкими морскими млекопитающими, охотясь преимущественно на дне.

Что это за рыба палтус
Палтус

Этот вид рыб обитает преимущественно на глубинах от нескольких десятков до нескольких сотен метров. Палтусы "ползают" на дне, прячась в песке или иле, что позволяет им эффективно маскироваться и ждать добычу.

Эта рыба способна к быстрым рывкам и резким движениям, что делает ее по-настоящему сложным трофеем для рыбаков.

Палтус
Как выглядит палтус

