Рыба чуть не выскочила из лодки: рыбак вытащил "ковер" почти на 40 килограммов (видео)
-
-
Его ловили на спиннинг
Рыбаки на водоемах время от времени делают настоящие сенсационные находки. Одному из них недавно удалось вытащить рыбу "ковер" на почти 40 килограммов.
В Норвегии двум рыбакам попался палтус весом в 37 килограммов. Рыба была настолько активной, что легко могла выпрыгнуть обратно в воду, когда ее уже вытащили в лодку, как можно увидеть в видео пользователя rybakasnorway в ТікТок.
В комментариях под видео шутят, что это не рыба, а ковер, а еще из нее можно сделать себе обувь.
Для справки
Палтус — это крупная плоская рыба камбаловой семьи, обитающая в холодных морях Северного полушария, в частности в Северном Ледовитом океане, у берегов Европы, Аляски и Японии. Рыба известна своей плоской формой тела и большими глазами на одной стороне.
Палтус – хищник: он питается рыбой, моллюсками, ракообразными и даже мелкими морскими млекопитающими, охотясь преимущественно на дне.
Этот вид рыб обитает преимущественно на глубинах от нескольких десятков до нескольких сотен метров. Палтусы "ползают" на дне, прячась в песке или иле, что позволяет им эффективно маскироваться и ждать добычу.
Эта рыба способна к быстрым рывкам и резким движениям, что делает ее по-настоящему сложным трофеем для рыбаков.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что еще один рыбак похвастался своим 12-килограммовым уловом и чуть не сломал удочку.