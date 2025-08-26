Рюкзак для школьника дешевле 200 гривен - это не сказка: украинка поделилась лайфхаком (видео)

Рюкзак стоит, как три чашки кофе

Накануне нового учебного года родители школьников покупают все необходимое и у некоторых вылезают просто космические суммы в чеке. Одним из самых дорогих товаров в этом списке есть рюкзак, однако и на нем можно значительно сэкономить.

Одна из пользователей TikTok поделилась видео из сети магазинов "Аврора", где показала рюкзаки и актуальные цены на них. На полках она нашла модели, которые стоят около 150 гривен.

Для сравнения: во многих других торговых точках цена школьных рюкзаков начинается от нескольких сотен гривен и может достигать тысячи.

Какие цены на рюкзаки в Rozetka.

Под видео украинцы комментируют, что эти портфели долго не проживут, а детям нужны удобные и практичные рюкзаки.

"Нормальные (ред. рюкзаки) и сейчас 1000+. Там где ортопедическая спинка и т.д., а не мягкие";

"Так он разлезется через пару дней".

Ранее "Телеграф" писал, что украинка купила своему ребенку все необходимое для школы и была шокирована суммой в чеке. Самыми дорогими, по ее словам, оказались рюкзак, две пары обуви и одежда.

В таких случаях родители могут немного сэкономить на других товарах, в частности, на тетрадях или пеналах.