На обед у аистов – цыплята? Эксперт рассказал, стоит ли бояться за свое хозяйство

Эксперт развеял популярную теорию среди селян

В природе аисты в основном питаются лягушками, рыбой, насекомыми и мелкими грызунами. В то же время среди крестьян существует мнение, что птицы могут охотиться и на домашнюю птицу, в частности на цыплят. Действительно ли это так?

На этот вопрос "Телеграфу" рассказал доцент кафедры экологии и зоологии Киевского национального университета им. Т. Шевченко, кандидат биологических наук Анатолий Подобайло в материале ""Улетают в теплые края аисты: почему Грицик и Одарка отпустили своих детей самих".

Он пояснил: в реабилитационных центрах аистов обычно подкармливают отходами производства, поставляемыми инкубаторами или птицефермами. Именно так, по словам эксперта, происходит и с парой аистов Грициком и Одаркой. Для них питание организуют искусственно, чтобы птицы имели достаточно пищи и не искали ее во дворах селян.

Однако Подобайло признал: теоретически аист мог бы схватить цыпленка, если бы представился случай. Но за многие годы наблюдений он лично этого не видел, и жалоб от местных жителей тоже не поступало. В дикой природе, за пределами подкормки, пищевые привычки птиц могут варьироваться.

"Конечно, Одарка или Грицик могли бы схватить и цыпленка на обед. Но мы такого не наблюдали, а селяне не жаловались. Впрочем, за других аистов из Национального парка (а у нас 80 их гнезд) ручаться не буду", — отметил кандидат биологических наук.

