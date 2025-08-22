Плоды не трескаются и радуют сладким вкусом: в Украине есть сорт помидоров, который не болеет (видео)

Этот ранний сорт томатов ценят за высокую урожайность

Помидоры — один из самых любимых овощей на огороде. Но, чтобы урожай радовал качественными плодами, важно учитывать сорт растений, особенности развития, уход и устойчивость к болезням. Одним из самых надежных в этом плане считают сорт Брисколино Ф1.

Эти помидоры радуют сладким вкусом и высокой урожайностью. Об этом сообщила пользователь Tik-Tok Виктория Ильницкая.

Какой сорт помидоров устойчив к болезням

За помидорами, чтобы они порадовали качественным урожаем, необходимо правильно и своевременно ухаживать, потому что плоды и растения часто поддаются различным болезням. Более того, не все сорта отличаются высокой урожайностью.

Какой сорт помидоров устойчив к болезням, Фото: Freepik

Однако украинцам настоятельно рекомендуют посадить сорт помидоров Брисколино Ф1, потому что, по словам женщины, такие томаты не только легко переносят перемены температуры, но и не болеют.

Сорт Брисколино F1 является очень ранним и ценят его не только за насыщенно-красный цвет и сладкий вкус, а за то, что плоды не трескаются и радуют большим количеством урожая даже при нестабильных погодных условиях.

Известно, что этот сорт помидоров устойчивый, в частности, к таким болезням как альтернариоз и бактериоз, и считается одним из самых лучших для консервирования.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не краснеют помидоры на огороде и как ускорить их созревание. Простой лайфхак для дачников.