Плоды не трескаются и радуют сладким вкусом: в Украине есть сорт помидоров, который не болеет (видео)
Этот ранний сорт томатов ценят за высокую урожайность
Помидоры — один из самых любимых овощей на огороде. Но, чтобы урожай радовал качественными плодами, важно учитывать сорт растений, особенности развития, уход и устойчивость к болезням. Одним из самых надежных в этом плане считают сорт Брисколино Ф1.
Эти помидоры радуют сладким вкусом и высокой урожайностью. Об этом сообщила пользователь Tik-Tok Виктория Ильницкая.
Какой сорт помидоров устойчив к болезням
За помидорами, чтобы они порадовали качественным урожаем, необходимо правильно и своевременно ухаживать, потому что плоды и растения часто поддаются различным болезням. Более того, не все сорта отличаются высокой урожайностью.
Однако украинцам настоятельно рекомендуют посадить сорт помидоров Брисколино Ф1, потому что, по словам женщины, такие томаты не только легко переносят перемены температуры, но и не болеют.
Сорт Брисколино F1 является очень ранним и ценят его не только за насыщенно-красный цвет и сладкий вкус, а за то, что плоды не трескаются и радуют большим количеством урожая даже при нестабильных погодных условиях.
Известно, что этот сорт помидоров устойчивый, в частности, к таким болезням как альтернариоз и бактериоз, и считается одним из самых лучших для консервирования.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не краснеют помидоры на огороде и как ускорить их созревание. Простой лайфхак для дачников.