Зима ему никогда не мешает: на юге Украины цвел редкий цветок (фото)

Цветок растет на лесных полянах и открытых лугах

В Одесской области местные ботаники зафиксировали появление редкого краснокнижного растения. Оно чем-то похоже на крокус, но начинает цвести в начале зимы — в декабре.

На юге Украины увидели колхикума анкарского, сообщили в УНИАН. Это настоящая находка для ученых и любителей природы, ведь растение занесено в Красную книгу Украины и встречается очень редко.

Колхикум анкарский — небольшой цветок с удлиненными листьями и яркими цветками нежно-фиолетового или розового цвета. Известен он тем, что начинает цвести в конце декабря и может завершить в середине марта. Цветы появляются непосредственно из земли, а не на стебле.

В природе колхикум анкарский обычно растет на сухих лесных полянах и открытых лугах, предпочитая солнечные или полусолнечные участки с легкой почвой. Растение не выносит сильного затенения и переувлажнения.

