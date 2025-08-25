Зато недорого и у моря. В Одесской области предлагают жилье для неприхотливых (фото)

Однако пляжи там невероятные

Каролино-Бугаз – курортный поселок в Одесской области, где можно бюджетно отдохнуть. Жилье там можно арендовать по цене 200-300 гривен в сутки, однако это варианты не для впечатлительных.

Предложение аренды комнат в Каролино-Бугаге опубликовано на популярном сайте объявлений. Стоимость проживания на базе отдыха — 200-300 гривен. Указано, что до моря менее километра, пешком 7-10 минут. Рядом вся необходимая инфраструктура.

Два человека между кроватями не разойдутся

Основная проблема в том, что туалет общий для всех обитателей базы, как и кухня. Впрочем, есть люкс с собственным санузлом и кухней.

Есть и большие номера

Кухня достаточно просторная

Номера на двоих, троих или четырех человек, в любую из комнат можно добавить одноместную кровать. В некоторых номерах есть кондиционер, в других только вентилятор.

Выглядит все очень скромно, но аккуратно

В распоряжении гостей три беседки и мангал на территории. Предоставляют посуду для приготовления пищи.

Кому стоит отдыхать в Каролино-Бугаге

Это курорт для тех, кто устал от городской суеты и хочет отдохнуть под шум прибоя Черного моря. Плюсами Каролино-Бугаза являются его мягкий климат, широкие песчаные пляжи и прямое железнодорожное сообщение с Одессой.

Это небольшое курортное село расположено примерно в 50 километрах от Одессы. Каролино-Бугаз – хороший выбор для семейного отдыха с детьми – берег открытый и ровный, вход в море очень полог и безопасен, а вода теплая. В селе есть водные горки, аквапарки, бассейн и открытый кинотеатр.

