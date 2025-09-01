Не покупайте этот "коровий фреш", чтобы не навредить себе: какое молоко лучше выбрать

Рассказываем, что будет безопаснее

На полках магазинов сегодня можно найти свежее, пастеризованное и ультрапастеризованное молоко. Потребителям следует обращать внимание на способ обработки продукта и условия его хранения.

"Телеграф" расскажет, что не стоит покупать в магазинах. А также, какое лучше выбрать.

Молоко, которое не рекомендуется покупать:

• "Сырое" молоко без термической обработки. Оно может содержать опасные бактерии и микроорганизмы, включая кишечную палочку, сальмонеллу, листерию. Такой продукт быстро портится и представляет собой риск пищевых инфекций.

• Молоко с нарушенными условиями хранения. Если упаковка вздута, есть трещины или продукт хранился в холодильнике (для пастеризованного) — его лучше не покупать.

• Продукт с истекшим сроком годности. Даже ультрапастеризованное молоко после открытия следует употреблять в течение 2–3 дней.

Сырое молоко

Чем лучше ультрапастеризованное молоко:

• Во время обработки молоко быстро нагревается до температуры +135…+150 °C в течение нескольких секунд и быстро охлаждается. Такая технология уничтожает практически все вредоносные бактерии.

• Срок годности значительно длиннее – от 3 до 6 месяцев без холодильника, если упаковка не открыта. Это делает продукт удобным для хранения дома или транспортировки.

• Ультрапастеризация сохраняет большинство питательных веществ, включая белок и кальций.

• Продукт имеет стабильный вкус и качество в течение всего срока годности.

Таким образом, наиболее опасным для здоровья остается сырое молоко без должной обработки, тогда как ультрапастеризованное считается наиболее безопасным вариантом для ежедневного потребления.

