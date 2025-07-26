Не откладывайте уборку картофеля. Когда лучше выкапывать клубни, чтобы не сгнили

Если упустите момент, он сгниет и покроется белыми пятнами

Определить время сбора урожая большинства культур несложно. Но вот фаворит колорадского жука — картофель — растет под землей весь сезон, поэтому понять, когда пора выкапывать клубни, не так уж просто.

Картофель обычно начинает цвести примерно через 7 недель после посадки, еще несколько недель нужно подождать после появления цветов. В это время появляется первый, молодой картофель, а затем он созревает.

Зависит от сорта картошки

Сроки сбора разных сортов картофеля сильно различаются, пишет actualno. Например, Норланд относится к раннеспелым сортам, другие — к среднеспелым (например, Кеннебек), а третьи — к позднеспелым.

Совет: записывайте, когда вы посадили каждый сорт картофеля. Затем следите за календарем, а также за любыми физическими признаками, которые может проявлять ваше растение. Если держать картофель в земле слишком долго, он может сгнить, прорасти или покрыться белыми пятнами.

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Признаки того, что картофель созрел

Листья — самый заметный и надежный признак. С течением сезона листья картофеля начинают желтеть и буреть, а затем увядают и погибают. Общий вид листьев поможет вам при сборе урожая: как только они начнут становиться коричневыми, наблюдайте в течение нескольких недель, пока листья полностью не отомрут и не пожелтеют. Даже в этот момент клубни все еще растут под землей.

Также вы можете выкопать несколько клубней и оценить их кожуру. Если она уже не тонкая, а выглядит толще и жестче, можно выкапывать. Кроме того, следите за погодой. Если выпадает много осадков и картофель гибнет, подумайте о том, чтобы начать уборку пораньше. Спелый картофель может сгнить, если почва слишком влажная.

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