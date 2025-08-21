Здесь живут не только любители СССР: где в Киеве есть Совки и почему их так назвали (карта)

Рассказываем, как историческая местность в Соломенском районе хранит память о прошлом

История Совок ведет начало во второй половине XIV века, когда здесь расположился загородный двор киевского князя Владимира Ольгердовича. Происхождение названия "Совки" до сих пор остается загадкой для историков — возможно, оно связано с птичкой совкой или насекомым-вредителем, когда-то водившимся в этих краях.

В XVI–XVII веках эти земли переходили из рук в руки между разными монастырями и представителями шляхты. Середина XIX века застала Совки небольшим рассеянным усадебным поселком со 161 жителем. Здесь были собственные пасеки, пруды и мельница — все это принадлежало митрополитскому дому.

К началу ХХ века население выросло до 883 человек. Основным занятием местных жителей было земледелие, но уже тогда появились промышленные объекты — кирпичные и кожевенные заводы, которые привлекали рабочих из других регионов Украины.

Трагические страницы истории

В 1923 году Совки официально вошли в состав Киева, окончательно подчинившись городу в 1933 году. Однако этот период стал одним из самых трагических в жизни поселка. Голодомор нанес сокрушительный удар: из 1310 жителей 1932 погибло 420 человек — более 30% населения. Вторая мировая война унесла жизни еще около 100 жителей.

В 1930-1950-х годах Совки начали обретать современный вид с новой застройкой и сетью улиц и переулков. Церковь, действовавшая до поздних 30-х годов, была разрушена в 1960-х, но впоследствии на этом месте построили новый православный храм.

Современные Совки: привлекательное место для жизни

Сегодня Совки – это востребованный жилой район, который сохраняет свой исторический колорит благодаря преимущественно одноэтажной усадебной застройке, активно развиваясь как современный жилой массив. Одним из главных козырей Совок выгодное географическое расположение. До Майдана Незалежности можно добраться на автомобиле за 17 минут – это делает район особенно привлекательным для тех, кто часто путешествует или работает в центре города. Район ограничен проспектом Валерия Лобановского, улицами Холодноярской, Михаила Максимовича и Жулянами, что обеспечивает удобные транспортные соединения с разными частями столицы.

В районе Совки особое внимание привлекают Совские пруды – это каскад озер и прудов общей площадью около 23 гектаров. Водоемы не только служат излюбленным местом рыбалки для киевлян, но и являются важным природным центром для водоплавающих птиц и других видов дикой природы. Пруды поделены на верхний и нижний каскад, где местная община активно заботится о сохранении экологического равновесия этого зеленого уголка посреди мегаполиса.

Совские пруды

Историческое прошлое Совки живет в современной топонимике района. Совские пруды, кладбище и многочисленные улицы хранят память о многовековой истории этой местности.

Ранее Телеграф рассказывал, почему Отрадный в Киеве так называется. Ведь первоначально эти земли принадлежали Михайловскому Златоверхому монастырю.