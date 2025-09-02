Этот сытный завтрак помнят все: после него запах держался весь день

Иногда бывало завтракали прямо со сковородки

В советские времена завтраки были разные: кто-то пил чай с булкой, кто-то ел кашу, но было еще одно блюдо, которое нравилось далеко не всем, потому что было очень жирным.

Речь идет о жареной колбасе с яйцами. Для одних это было самое вкусное, что можно представить, для других — очень сытно. Но факт остается фактом: во многих семьях именно так начинался день, об этом вспоминает "Телеграф".

Жареная колбаса с яйцом

Такой завтрак готовили из-за того, что это было быстро и сытно, хотя не всегда доступно. За 5 или 10 минут можно было приготовить блюдо на всю семью и подавать его могли прямо в сковородке. Позже все бежали кто куда — родители на работу, а дети в школу.

Но был один нюанс: запах после приготовления держался не только в квартире. Одежда, волосы, даже руки "впитывали" в себя запах жареной пищи. И если после приготовления сразу бежать на работу или учебу, то аромат колбасы еще долго "шел рядом".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что был еще один популярный завтрак, который готовили почти в каждом доме. Сейчас это блюдо редко где встретишь, ведь не все любят его.