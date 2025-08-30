Всем хочется хороший кадр. Одесские отдыхающие устроили "охоту" на рассвет (видео)

Многие пользователи сети поделились своими впечатлениями от увиденного

Многие украинцы мечтают поймать идеальный кадр на восходе солнца, когда небо загорается теплыми оттенками, а мир вокруг еще спит. Утро на рассвете на пляже "Лагуна" в Одессе на этой неделе собрало десятки фотографов и любителей невероятных кадров.

Еще до 5:30 утра люди занимали места на скалах, расставляли штативы и готовились зафиксировать первые лучи солнца. Такой ролик опубликовали в TikTok.

Видео, снятое очевидцами, показывает толпу фотографов и обычных отдыхающих, которые еще до рассвета активно готовятся к съемке. В подписи к видео указано: "Будильник у всех работают отменно, 5:30". И действительно, раннее время не помешало им занять лучшие позиции. Пляж "Лагуна" превратился в настоящее место встречи одесских фотографов, где каждый стремился зафиксировать уникальные мгновения рассвета.

Многие пользователи сети поделились своими впечатлениями от этой сцены. Кое-кто отмечает стремление людей сделать хорошую фотографию, но замечает, что с определенного ракурса картина выглядит довольно странно: "С одной стороны, я их понимаю, всем хочется хорошую фотку, а с другой, если смотреть на этот ракурс… такое".

Другие отмечают контраст между ранним подъемом и обычным ритмом жизни: "Жизнь, которой я боюсь", – комментируют пользователи, намекая на экстремальную преданность людей фотоискусству. Некоторые предпочитают менее утренние съемки: "Я лучше вечером поймал такой свет".

Что пишут пользователи под видео

Местные жители признают, что не каждый готов вставать так рано: "Живу всю жизнь в Одессе, ни разу там рассвета не встречала. Да и вообще не понимаю тех, кто сходит с ума от рассветов. Куда приятнее спать". Другие признают, что хоть они и увлекаются фотографиями, сами не готовы жертвовать сном: "Реально пошалили с этими фото, я сама такая, только для фото не встану в пять утра".

Несмотря на разные взгляды на утренние фотосессии, одесская "Лагуна" в этот рассвет стала местом встречи тех, кто ценит красоту природы, светлое утро и возможность зафиксировать момент на камеру. И даже если не все готовы вставать так рано, атмосфера этой части суток навсегда останется в памяти тех, кто приобщился к маленькому чуду на берегу Черного моря.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе можно найти необычный и необыкновенно фотогеничный пляж, где царит один яркий цвет. Розовая мебель создает ощущение, будто ты очутился на летнем курорте прямо с обложки глянцевого журнала.