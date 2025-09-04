Оставьте эту морковь зайцам. Какой овощ не стоит копать на огороде

Эта информация поможет вам осенью

С наступлением осени украинские огородники готовятся к уборке моркови. Однако следует внимательно относиться к отбору овощей, ведь не вся корнеплодная стража попасть на стол.

"Телеграф" расскажет, какую морковь лучше оставить в земле. А также что делать с морковкой, которую уже вырыли, а она испорчена.

Прежде всего, следует отказаться от моркови, которую повредили вредители или грызуны. Часто на огородах можно заметить подгрызенные корнеплоды – это работа мышей, полевых хомяков, кротов или даже крыс. Такие животные являются носителями опасных инфекций, поэтому их "след" на овощах делает урожай непригодным к употреблению.

Кроме грызунов морковь портят жуки и другие насекомые. Поврежденные плоды быстро гниют, поражаются плесенью и грибковыми заболеваниями. Даже незначительные дырочки или трещины становятся воротами для инфекций.

Не стоит закладывать на хранение и морковь с признаками гнили, темными пятнами или чрезмерными трещинами. Такие овощи не только быстро испортятся сами, но могут заразить здоровый урожай.

Нужно оставлять для хранения только целые, крепкие и здоровые корнеплоды. Остальное лучше утилизировать или отдать на корм животным. Это поможет избежать лишних рисков для здоровья.

Что известно о моркови

Морковь (Daucus carota) — это двухлетняя овощная культура семейства сельдерейных, которая выращивается по всему миру ради своих сочных оранжевых корнеплодов. Этот популярный овощ содержит рекордное количество β-каротина (провитамина А), который придает моркови характерный яркий цвет и делает его чрезвычайно полезным для зрения, иммунитета и здоровья кожи.

Морковь имеет сладковатый вкус благодаря природным сахарам, низкой калорийности (только 41 ккал на 100г) и богатому составу витаминов и минералов, что делает ее незаменимым ингредиентом здорового питания как в сыром, так и в термически обработанном виде.

Ранее "Телеграф" писал, почему осенью не стоит есть щавель.