Сокровище, спрятанное среди гор. Как выглядит одно из самых больших ледниковых озер Украины (фото и видео)

Озера Украины поражают разнообразием

Природа Украины богата и многогранна: у нас есть не только море, горы и леса, но и живописные озера. Одно из самых больших ледниковых озер Украинских Карпат расположено на Закарпатье.

Что такое ледниковое озеро

Так определяют озера, возникшие в углублениях земли из-за деятельности ледников. Их много в Финляндии, на Кольском полуострове, а в Украине ледниковые озера находятся в высокогорье Карпат.

Герешаска — спрятанное царство покоя

Даже фото озера окутывает спокойствием

Озеро Герешаска (также известное как Догяска) расположено в живописном массиве Свидовец, на высоте 1577 метров над уровнем моря. Оно словно спряталось среди гор, оберегая свой покой и неприкосновенность.

Туман добавляет загадочности

Именно за эту атмосферу первозданности и ценят озеро Герешаска. Там словно останавливается время, а сердце наполняется спокойствием и восторгом от невероятных пейзажей.

От пейзажей перехватывает дыхание. Фото: Vitaliy Motyrynets Wikimedia-Commons

А вот искупаться в озере могут только отчаянные – вода в нем всегда холодная. Даже в летнюю жару ее температура редко поднимается выше +13 +15 градусов. Однако именно низкая температура воды является причиной ее невероятного вида – кристально чистое озеро имеет насыщенный сине-зеленый оттенок. Водорослей в озере мало, из фауны только микроскопические ракообразные.

Где расположено озеро Герешаска

Озеро Герешаска (Догяска или Герешавское) расположено в пределах Раховского района Закарпатской области. Оно лежит на дне ледникового кара (естественное чашевидное углубление в высокогорье) при северо-восточном склоне горы Догяска в массиве Свидовец.

Длина озера – 125 метров, ширина – 110 метров, а площадь – 1,2 га, глубина водоема достигает 1,2 м. Озеро имеет форму неправильного прямоугольника, оно питается преимущественно снежными водами.

