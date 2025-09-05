Превратит ваш борщ в "химраствор". Какую свеклу нельзя есть

Свекла содержит клетчатку, витамины и антиоксиданты

Свекла очень полезный овощ, который любят украинцы. Однако, как и в случае с картофелем, в некоторых случаях он может навредить – если корнеплод неправильно выращивали или хранили.

Польза свеклы

Этот яркий корнеплод является источником важных и необходимых человеку витаминов и минералов. Свекла богата витамином С, который укрепляет иммунитет, витамин В9 (фолиевая кислота), необходимая для роста и восстановления клеток. Также корнеплод содержит калий, необходимый для работы сердца и регуляции артериального давления. Еще один плюс свеклы – высокое содержание клетчатки. Именно поэтому она нормализует пищеварение, предотвращает запоры и очищает организм. Также свекла богата антиоксидантами, которые помогают бороться с воспалительными процессами в организме.

Свекла

Какая свекла может навредить

Несмотря на высокую пользу, в некоторых случаях свекла может причинить вред. Это может произойти в случае нарушений при выращивании или хранении корнеплода.

Свекла с нитратами – самая распространенная проблема

При использовании избыточного количества нитратных удобрений для увеличения урожая в свекле накапливаются нитраты. Сами по себе они не токсичны, но в организме человека превращаются в нитриты, которые могут нарушать транспортировку кислорода в крови и негативно влиять на здоровье. Особенно это проблематично для детей.

Свекла, которую неправильно хранили

Свекла, хранившаяся в тепле, при высокой влажности или без доступа воздуха, может начать гнить или покрываться плесенью. Многие думают, что если обрезать испорченную часть, такая свекла не навредит. Однако это заблуждение — токсины, производимые грибками (микотоксины), могли уже проникнуть внутрь. Употребление такой свеклы может привести к серьезному отравлению.

Перезрелая свекла

Свекла должна быть выкопана вовремя, потому что старая, перезрелая свекла теряет большую часть своих полезных свойств. Более того, в ней могут накопиться вредные вещества.

