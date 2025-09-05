Цветок как плюшевый: в Украине росло редкое растение, которое выживает в специфических условиях (фото)

Это растение редко встретишь, потому что оно цветет только в высокогорье

На высокогорных склонах Карпат цвел один из самых романтичных и редких цветов мира. Ее цветки белого цвета и они покрыты маленькими волосками, словно плюшевые.

Этим цветком является эдельвейс, которого еще называют "альпийской звездой" за особую форму и цвет. О том, что она цвела в Украине, написал пользователь в Facebook.

Как выглядит цветок, где растет

Что это за цветок

Цветок имеет белые лепестки, покрытые нежным серебристым пушком, из-за чего выглядит так, будто его припорошил снег даже в жару. Он занесен в Красную книгу Украины.

В дикой природе эдельвейс встречается нечасто. Он растет только в высокогорных районах – Карпатах, Альпах, Пиренеях, на Балканах и в некоторых регионах Азии. Растение выбирает каменистые склоны на высоте более 1500 метров, где нет конкуренции с другими видами и есть много солнца.

Редкий цветок

Размножается эдельвейс с помощью семян, которые легко подхватывают ветер. Однако прорастает оно только в очень специфических условиях, поэтому цветок и стал символом хрупкости и недостижимости. В то же время цветет эдельвейс в течение июня-сентября.

