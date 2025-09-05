Это блюдо покоряло сердца детей: что сейчас редко встретишь в столовых

Это настоящий вкус детства

В советские времена булочки по 9 копеек были одним из самых популярных видов выпечки. Их можно было найти почти в любом магазине или на рынке, а иногда даже в школе или на работе.

Популярность была колоссальной, как вспоминает "Телеграф". Дети мчались в столовую между уроками, чтобы купить свежую, еще теплую булочку с нежным и мягким тестом.

Булочки с детства

Готовили их везде из простых ингредиентов — муки, дрожжей, молока, сахара и масла. Тесто выдерживали, чтобы оно поднялось, формировали порционные булочки, запекали в печах до золотистой корочки.

Несмотря на простоту, вкус этих булочек запоминался надолго: аромат свежей выпечки заставлял снова возвращаться за покупкой. Цена в 9 копеек делала их доступными для всех. Иногда в тесто еще могли добавлять изюм. Поэтому ассортимент точно был.

Для многих поколений, которые росли в советские времена, булочка по 9 копеек стала символом детства и домашней кухни.

