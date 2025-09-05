Буквально 5 секунд и рыба уже на крючке: рыбак похвастался своим уловом (видео)

Рыбак вытащил рыбу в лодку

Удача постигла еще одного рыбака, которому удалось поймать рыбу буквально за считанные секунды. И это не просто маленькая плотва или красноперка.

Один из рыбаков вытащил из воды линя весом на 1,9 килограмма. Самое интересное, что рыбак только забросил удочку, как уже через пять секунд рыба клюнула и оказалась на крючке. Это можно увидеть на видео пользователя ТикТок.

Что стоит знать об этой рыбе

Линь имеет крепкое, вытянутое тело, покрытое мелкой плотной чешуей с густым слоем слизи, что придает ему характерный оливково-зеленый оттенок. Глаза у линя красноватые, а плавники темные, почти черные.

Размножается этот вид в стоячих или слабопроточных водоемах с обильной растительностью. Самки откладывают икру на водные растения, где мальки находят укрытие и еду. Ареал распространения линя охватывает почти всю Европу и часть Азии, он хорошо чувствует себя в пресных озерах, прудах и тихих реках.

Питается линь преимущественно донными организмами – личинками насекомых, моллюсками, мелкими ракообразными, а также растительной пищей.

В природе линь играет важную роль, как один из балансирующих видов: он контролирует численность мелких беспозвоночных и сам служит кормом для хищных рыб и птиц.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что днепропетровский рыбак похвастался своим большим уловом.