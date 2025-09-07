Это точно вкус детства: без чего раньше не обходилось чаепитие

Эти сладости можно купить и сейчас

В Советском Союзе одним из самых любимых домашних лакомств были сладкие орешки со сгущенкой. Их готовили преимущественно на праздники или семейные застолья, и они всегда становились главным украшением стола.

Для теста использовали простые, но питательные ингредиенты: сливочное масло, иногда маргарин, сахарную пудру, ваниль, муку, разрыхлитель и яйцо. Благодаря этому орешки получались очень калорийными и сытными, как вспоминает "Телеграф".

Сладкие орешки

Выпекали его в специальных металлических формах в виде половинок ореха, которые затем соединяли между собой.

Специальная форма для печенья

Начинку традиционно делали из сгущенного молока. Нередко его специально варили, чтобы получить нежную ириску. Именно такая сладкая масса придавала десерту неповторимый аромат и делала орешки любимым лакомством как для детей, так и для взрослых.

Варится сгущенка

До сих пор рецепт орешков со сгущенкой не теряет популярности. Для многих он стал символом детства и домашнего уюта, а в магазинах можно найти специальные формы для их выпекания.

