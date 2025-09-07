Это точно вкус детства: без чего раньше не обходилось чаепитие
Эти сладости можно купить и сейчас
В Советском Союзе одним из самых любимых домашних лакомств были сладкие орешки со сгущенкой. Их готовили преимущественно на праздники или семейные застолья, и они всегда становились главным украшением стола.
Для теста использовали простые, но питательные ингредиенты: сливочное масло, иногда маргарин, сахарную пудру, ваниль, муку, разрыхлитель и яйцо. Благодаря этому орешки получались очень калорийными и сытными, как вспоминает "Телеграф".
Выпекали его в специальных металлических формах в виде половинок ореха, которые затем соединяли между собой.
Начинку традиционно делали из сгущенного молока. Нередко его специально варили, чтобы получить нежную ириску. Именно такая сладкая масса придавала десерту неповторимый аромат и делала орешки любимым лакомством как для детей, так и для взрослых.
До сих пор рецепт орешков со сгущенкой не теряет популярности. Для многих он стал символом детства и домашнего уюта, а в магазинах можно найти специальные формы для их выпекания.
