Не выбрасывайте и не сжигайте: что делать с опавшими листьями в саду

Деревья уже скоро начнут сбрасывать листья после лета

Сентябрь — время сбора урожая и в саду и на огороде. А еще это период, когда фруктовые деревья в саду начинают сбрасывать листья. Многие дачники спешат как можно скорее избавиться от листвы и убрать сад, однако не все знают, что можно сделать с опавшими листьями.

"Телеграф" расскажет, как можно использовать желтые листья с пользой для вашего участка.

Не выбрасывайте и не сжигайте

Совсем скоро фруктовые деревья в саду начнут сбрасывать листья. Многие дачники тут же спешат собрать их и выбросить на свалку, чтобы поддерживать сад в порядке. А некоторые вообще начинают сжигать листву и сухие ветки прямо на участке, что запрещено законом. Однако есть способы, как с пользой убрать листья, пишет Express.

Листья, как органические отходы можно использовать для создания компоста. Они богаты полезными веществами и минералами, и по мере разложения могут улучшать способность почвы удерживать питательные вещества и воду. Компост из листьев и других органических отходов может стать отличным удобрением для вашего огорода.

Кроме того, опавшие листья можно использовать в качестве мульчи и утеплителя для растений в саду. Ими можно укрывать от холодов кусты роз, декоративные насаждения и многолетние цветы и кусты в вашем саду. Так что собирайте листья в кучу, а потом используйте с пользой для своего сада.

