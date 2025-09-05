Эту ошибку допускают многие садоводы: почему нельзя обрезать фруктовые деревья в сентябре

Обрезка деревьев в сентябре может навредить им

В сентябре наступает время сбора урожая не только на огороде, но и в саду. В это время созревают некоторые сорта яблок, груш и других фруктов. В этот же период многие садоводы допускают распространенную ошибку — сразу после сбора урожая начинают обрезать деревья.

"Телеграф" расскажет, почему нельзя обрезать фруктовые деревья в сентябре и чем это грозит.

Оставьте деревья в покое до весны

Многие садоводы, собирая урожай и наводя порядок в саду, приступают к обрезке фруктовых деревьев. Наряду с кустами роз или гортензий начинают пилить и ветки яблонь, груш, слив. Однако делать этого не стоит — рискуете погубить плодовые деревья, пишет Express.

Дело в том, что в сентябре еще достаточно тепло и обрезать деревья рано. Обрезка может стимулировать рост новых молодых побегов, которые скорее всего не переживут зимние холода. Это только ослабит все дерево и сделает его уязвимым для болезный и вредителей.

Обрезка фруктовых деревьев осенью — это распространенная ошибка, которая может погубить ваш сад. Эксперты советуют отложить срезание веток до весны, когда уже будет тепло и деревья не будут подвержены морозам.

А вот небольшая обрезка роз и гортензий в сентябре — отличная идея. Это усилит растения и перенаправит энергию от ненужных веток и увядших соцветий в новые бутоны и пышное цветение.

