Заверните яблоки в бумагу и они будут храниться до самой весны: как это работает

Перед отправкой на длительное хранение яблоки нужно завернуть в бумагу

Яблоки — любимый сезонный фрукт многих украинцев. Особенно вкусные они, если вы вырастите их сами. А чтобы сохранить домашние яблоки свежими как можно дольше, воспользуйтесь полезными советами от опытных садоводов.

"Телеграф" расскажет, что нужно сделать, чтобы яблоки долго хранились и оставались хрустящими до самой весны.

Как собирать и хранить яблоки?

Главное правило — яблоки, которые вы отправите на зимнее хранение, должны быть целыми и невредимыми, пише Express. Поэтому не нужно трясти дерево и потом собирать под ним ударенные о землю плоды. Лучше всего аккуратно сорвать яблоки прямо с плодоножкой, воспользовавшись стремянкой или другими подручными средствами.

Яблоки будут храниться лучше, если завернуть каждый плод в бумагу

После сбора яблок, переберите их, визуально проверив каждое. Плоды для хранения должны быть целыми и неповрежденным гнилью или болезнями. Тогда есть все шансы, что они пролежат до весны и остануться хрустящими.

Подготовьте деревянные или пластиковые ящики, можно их устелить натуральной тканью или бумагой. А потом заверните каждое яблоко в отдельный кусочек бумаги и сложите в ящики.

Завернутые в бумагу блоки будут защищены от контакта друг с другом, что предотвратит распространение гнили. Также бумага создаст барьер, сведя к минимуму трение плодов, А еще она впитает лишнюю влагу и газ этилен, который выделяют фрукты при длительном хранении в прохладном месте.

